دولي

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة الشركات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزا، يوم الخميس، أنها لا تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية خلال أعياد أيار/ مايو المقبل.

وقالت لوميدزه: "إنه على الأرجح سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في النصف الثاني من شهر أيار/ مايو المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقالت لوميدزا خلال مؤتمر صحفي: "يقترب السوق الروسي، والسائحون الروس أكثر من أي وقت مضى من الإعلان الرسمي عن موعد استئناف رحلات جوية مباشرة مع منتجعات مصر. ووفقًا لمعلوماتنا الأولية، فإنه من غير المرجح أن يوافق هذا التاريخ عطلة مايو (من 1 إلى 11 مايو) ولكن على الأرجح في النصف الثاني من أيار/ مايو". 

وأضافت لوميدزا: "هذا توقع وتقدير أولي. ننطلق ببساطة من المعلومات، التي يمتلكها الجميع في المجال العام، من بيانات وزارة الخارجية، وتقارير من وكالة النقل الجوي الفدرالية. ولكن لا يزال هناك بعض المطلعين، الذين يسمحون لنا بالإدلاء بمثل هذه التوقعات، بأنه على الأرجح لن تكون هناك رحلات إلى مصر في عطلة أيار/ مايو".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو تتوقع استئناف الطيران العارض "تشارتر" إلى المنتجعات المصرية في المستقبل القريب".

وأعلن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في موسكو، أحمد عبد المعز، عن قرب استئناف الرحلات الجوية العارضة (شارتر) بين روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية. 

من جانبه، أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، أن قرار استئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية لم يتخذ بعد.  

واحتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول التي تستقبل مصر منها السياحة الوافدة، إذ يشير عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، عاطف عبد اللطيف، إلى أن "عدد السياح الروس لمصر بلغ ثلاثة ملايين سائح سنويا قبل حادث سقوط الطائرة الروسية".

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية مازال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الآمان التي تتبعها المطارات المصرية.

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