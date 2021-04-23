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التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة
رام الله - دنيا الوطن
قال التلفزيون الرسمي السعودي مساء الخميس: "إن التحالف العربي بقيادة الرياض اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة".

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح التحالف في بيان أن محاولات الجماعة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

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