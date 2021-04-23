الصحة المغربية تسجل 600 إصابة و7 وفيات جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، يوم الخميس، انخفاضا من 699 الأربعاء.



وسجلت الوزارة المغربية أيضا 7 وفيات جديدة جراء الفيروس، انخفاضا من 10 وفيات قبل يوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) في المغرب منذ بدء انتشار الوباء إلى 507 آلاف و938 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 8976 حالة.



وتعافت 520 حالة من الفيروس يوم الخميس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 493 ألفا و873 حالة.