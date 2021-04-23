عربي

الإمارات تتجاوز حاجز 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

الإمارات تتجاوز حاجز 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم الخميس، أن عدد جرعات لقاح "كوفيد-19" التي تم تقديمها في الدولة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، تجاوز عشرة ملايين جرعة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن تحقيق هذا الإنجاز يعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

وقال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، إن النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكافة العاملين ضمن خط الدفاع الأول.

وأكد أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد-19" تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح الذي سيقودنا في نهاية المطاف إلى التعافي من آثار الجائحة.

وأشار إلى أن لقاحات "كوفيد-19" الأربعة متوافرة لكافة فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني "ونؤكد على سلامتها وفاعليتها الكبيرة".

وأضاف الوزير "نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل أفراد المجتمع من الذين اختاروا أخذ التطعيم لحماية أنفسهم، ودعا باقي أفراد المجتمع مِمن هم فوق الـ 16 عاما بضرورة المسارعة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي، بالإنجاز الكبير مع تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19".

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن دولة الإمارات، ومن خلال رؤية وتوجيهات قيادتها وتضافر جهود كافة مؤسساتها تمضي قدما وبخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة.

وأشار إلى أن تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود المؤسسية أدى إلى دعم الحملة الوطنية للتطعيم وتحقيق تقدم نوعي في الأهداف المرجوة منها وصولاً إلى اكتساب المناعة المجتمعية التي تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الجائحة.

في غضون ذلك، أكد عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إنجاز كبير في مسيرة الحملة الوطنية للتطعيم التي تتواصل حتى تحقيق أهدافها كافة.

أخبار ذات صلة

رئيس تونس: نقف إلى جانب مصر للوصول لحل عادل لسد النهضة

رئيس تونس: نقف إلى جانب مصر للوصول لحل عادل لسد النهضة

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الصحة

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الصحة

هجوم صاروخي قرب مطار بغداد

هجوم صاروخي قرب مطار بغداد

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

الصحة الأردنية: تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة جديدة بـ(كورونا)

تونس: يجب تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

تونس: يجب تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

العاهل الأردني يصدر قرارًا جديدًا بشأن المرتبطين بقضية الأمير حمزة

العاهل الأردني يصدر قرارًا جديدًا بشأن المرتبطين بقضية الأمير حمزة

سوريا تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح (كوفيد-19) عبر منصة كوفاكس

سوريا تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح (كوفيد-19) عبر منصة كوفاكس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تطالب (أونروا) العدول عن قرارها بسحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية

التعليم بغزة تطالب (أونروا) العدول عن قرارها بسحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية

منيب المصري: الانتخابات خط أحمر وإجراءها بالقدس أمر حتمي واختبار للجميع

منيب المصري: الانتخابات خط أحمر وإجراءها بالقدس أمر حتمي واختبار للجميع

باطار التحرك الفلسطيني دولياً.. الهرفي يلتقي مسؤولاً رفيعاً بوزارة الخارجية الفرنسية

باطار التحرك الفلسطيني دولياً.. الهرفي يلتقي مسؤولاً رفيعاً بوزارة الخارجية الفرنسية

الشيخ: ما يجري بالقدس هو معركة السيادة والإصرار على فلسطينية عاصمتنا الأبدية

الشيخ: ما يجري بالقدس هو معركة السيادة والإصرار على فلسطينية عاصمتنا الأبدية

الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة &#34;صحفيون في مواجهة كورونا&#34;

الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

الهند: ندعم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ولا يمكن استمرار الصراع للأبد

الهند: ندعم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ولا يمكن استمرار الصراع للأبد

اشتية: الحكومة جهزت كافة الترتيبات لعقد الانتخابات على أكمل وجه.. وعلاقتنا بأمريكا عادت

اشتية: الحكومة جهزت كافة الترتيبات لعقد الانتخابات على أكمل وجه.. وعلاقتنا بأمريكا عادت

منوعات

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف &#34;عايزة تلفت النظر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف "عايزة تلفت النظر".. ما القصة ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة &#34;طيور الجنة&#34; ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" ؟

عربي

الإمارات تتجاوز حاجز 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

الإمارات تتجاوز حاجز 10 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

رئيس تونس: نقف إلى جانب مصر للوصول لحل عادل لسد النهضة

رئيس تونس: نقف إلى جانب مصر للوصول لحل عادل لسد النهضة

هجوم صاروخي قرب مطار بغداد

هجوم صاروخي قرب مطار بغداد

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند