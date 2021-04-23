رئيس تونس: نقف إلى جانب مصر للوصول لحل عادل لسد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، على وقوف بلاده الثابت إلى جانب مصر.. من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل".



جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كان محملا برسالة خطية موجهة إليه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بملف سد النهضة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التونسي "وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة"، معتبرا أن "الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي".



كما أعرب عن "حرص تونس القوي على مزيد من التطوير لأواصر الأخوة مع مصر، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات، وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء".