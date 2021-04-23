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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الصحة

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الصحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية، من أجل التعاون  في مجالات مرتبطة بتعزيز جودة قطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد جرى التوقيع بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن بن محمد العويس.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها يولي ادلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلي، ويوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ستشمل مجالات التعاون الجهود الثنائية لمكافحة الأوبئة.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البيانات الصحية، بالإضافة إلى التدريبات الطبية، ومجالات الإبداع والذكاء الاصطناعي ضمن مجالات أخرى عالية التقنية.

وأكد السركال أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز حماية البيانات الصحية للمرضى والتبادل البحثي بين الدولتين، وقال "الإمارات وإسرائيل أثبتتا براعتهما الفائقة في مجال الرعاية الصحية، إذ تعتبر برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في الدولتين ضمن الأسرع والأكفأ عالمياً".

وأضاف "من الطبيعي أن تعزز الدولتان تعاونهما التقني نظراً لكونهما الأكثر تفوقاً في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب عن ثقته في أن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة وإيجاد حلول إبداعية للتحديات الناشئة التي تواجه القطاع الصحي.

وأكد في الوقت نفسه، أن الإمارات وإسرائيل "سيسعيان لتسهيل زيارات الخبراء المتبادلة وتأسيس مشروعات اقتصادية وصحية كبرى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية".

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا الاتفاق الإبراهيمي، في شهر سبتمبر الماضي، وبموجبها أسست الدولتان علاقات دبلوماسية مباشرة.

ووقع البلدان على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة بما في ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات على حد سواء.

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