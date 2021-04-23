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هجوم صاروخي قرب مطار بغداد

هجوم صاروخي قرب مطار بغداد
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مسؤولو أمن عراقيون أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقال المسؤولون: "إن الصواريخ سقطت قرب منطقة المطار التي توجد بها قوات أميركية وإنه لم ترد تقارير عن خسائر مادية"، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبحسب الموقع، فإن القوات الأمنية العراقية تقوم بحملة تفتيش عن المنصات التي تم إطلاق الصواريخ منها.         

ولاحقا، ذكر مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" أن عراقي أصيب بجروح من جراء الهجوم على مطار بغداد.

وينحي المسؤولون الأميركيون باللوم على جماعات مسلحة تدعمها إيران في الهجمات الصاروخية المتكررة على منشآت أميركية في العراق، ومنها ما تقع قرب السفارة في بغداد.

وتطالب الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران بمغادرة جميع القوات الأجنبية، ومنها القوات الأميركية التي يقارب عددها 2500، واصفة وجودها بالاحتلال.

ولا يزال تحالف تقوده الولايات المتحدة، تشكل لقتال تنظيم الدولة، متمركزا في العراق، إلى جانب مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي تعمل على تدريب قوات الأمن العراقية.

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