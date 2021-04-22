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ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا
رام الله - دنيا الوطن
علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على إطلاق سوريا لصاروخ سقط بالقرب من مفاعل ديمونا النووي جنوب مدينة النقب.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على (تويتر)، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن صاروخا سوريا "طائشا" دخل الأراضي الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأكد أن ليل أمس، قام الجيش السوري بتفعيل مضاداته الأرضية، مطلقا صواريخ من نوع (sa5)، وبان أحد هذه الصواريخ تجاوز هدفه وانزلق ناحية الأراضي الإسرائيلية في منطقة النقب، منوها إلى أنه لم يكن موجها أو مستهدفا أي مكان معين.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه في أعقاب تلك الواقعة، قام سلاح الجو الإسرائيلي مهاجما بالرد على البطارية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ السوري، إضافة إلى بطاريات أرض جو داخل الأراضي السورية.

مواصفات صاروخ (SA-5)

يصنّف صاروخ (سام-5 / S-200) (يطلق عليه الناتو اسم SA-5) ضمن منظومة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى، التي تتصدى للأهداف متوسطة وعالية الارتفاع، وصممت بالأساس للدفاع عن مساحات واسعة من الأرض ضد المقاتلات المهاجمة والطائرات الاستراتيجية، وهي متوفرة لدى الجيش السوري.

تتألف كل بطارية من صاروخ (سام-5) من 6 قواذف صواريخ، ورادار تحكم بالنيران يمكن أن توصل بمحطة رادارية بعيدة المدى، بحسب ما جاء على موقع قناة (الميادين).

المواصفات الفنية لصاروخ S-200يتمتع الصاروخ S-200 بمواصفات فنية عديدة، أهمها: طوله 10 أمتار، قطره 100سم مع معززات الدفع، و 80 سم بدونها.

أقصى عرض لفتحة الجنيحات بالذيل: 165 سم. فيما يبلغ وزنه عند الإطلاق: 7 آلاف كغ تقريباً.

الرأس الحربي للصاروخ شديد الانفجار، وعدد قواذف منصة الإطلاق: 1 على منصة إطلاق ثابتة.

أما طريقة التوجيه، فهي تتم عير جهاز لاسلكي في المرحلة الأولى، ثم توجيه راداري إيجابي.

وبالنسبة لوسيلة الدفع، فله محرك ذو ثلاث مراحل دفع، سرعته القصوى: 3.5 ماك، المدى الأقصى 300كم، المدى الأدنى 80كم، والارتفاع الأقصى 29 كم.

المواصفات الفنية لصاروخ S-200يتمتع الصاروخ S-200 بمواصفات فنية عديدة، أهمها: طوله 10 أمتار، قطره 100سم مع معززات الدفع، و 80 سم بدونها.

أقصى عرض لفتحة الجنيحات بالذيل: 165 سم. فيما يبلغ وزنه عند الإطلاق: 7 آلاف كغ تقريباً.

الرأس الحربي للصاروخ شديد الانفجار، وعدد قواذف منصة الإطلاق: 1 على منصة إطلاق ثابتة.

أما طريقة التوجيه، فهي تتم عير جهاز لاسلكي في المرحلة الأولى، ثم توجيه راداري إيجابي.

وبالنسبة لوسيلة الدفع، فله محرك ذو ثلاث مراحل دفع، سرعته القصوى: 3.5 ماك، المدى الأقصى 300كم، المدى الأدنى 80كم، والارتفاع الأقصى 29 كم.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، مشيرا إلى أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل سوريا سقط جنوب إسرائيل.

على جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.

وفي ذات الصدد، أعلن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر، أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

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