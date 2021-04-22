دولي

الصحة التركية: 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية: 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس تسجيل 54791 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من رقم قياسي تجاوز الـ63 ألف حالة الأسبوع الماضي.

كما أظهرت البيانات تسجيل 354 وفاة جديدة انخفاضا من رقم قياسي بلغ 362 في اليوم السابق، مما يرفع مجمل الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 37329.

ويشير إحصاء (رويترز) إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

وشددت أنقرة القيود مع زيادة الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد تخفيفها في مارس.

وتطبق السلطات حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا في أيام الأسبوع، وإغلاقا عاما في عطلة نهاية الأسبوع ضمن إجراءات أخرى.

وبدأ إغلاق عام مدته ثلاثة أيام الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس.

أخبار ذات صلة

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

(كان): انقلاب شاحنة إسرائيلية كانت تقل دبابات وآليات ثقيلة قرب الحدود اللبنانية

(كان): انقلاب شاحنة إسرائيلية كانت تقل دبابات وآليات ثقيلة قرب الحدود اللبنانية

نتنياهو يترأس جلسة مشاورات لبلورة الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني

نتنياهو يترأس جلسة مشاورات لبلورة الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني

(كورونا) بالعالم: 881 ألف و124 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: 881 ألف و124 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يكشف عن التحقيق الأولي بحادثة إطلاق الصاروخ من سوريا

جيش الاحتلال يكشف عن التحقيق الأولي بحادثة إطلاق الصاروخ من سوريا

ليبرمان يدعو (كنيست) لدراسة جهوزية الأجهزة الأمنية لاحتمال تصاعد الأوضاع مع سوريا أوإيران

ليبرمان يدعو (كنيست) لدراسة جهوزية الأجهزة الأمنية لاحتمال تصاعد الأوضاع مع سوريا أوإيران

باكستان: مقتل أربعة أشخاص على الأقل بانفجار قنبلة بفندق يستضيف السفير الصيني

باكستان: مقتل أربعة أشخاص على الأقل بانفجار قنبلة بفندق يستضيف السفير الصيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

منصور: يجب الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات وضمان إجرائها بالقدس

منصور: يجب الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات وضمان إجرائها بالقدس

دعوات للتصدي للمستوطنين واقتحاماتهم في القدس مساء اليوم

دعوات للتصدي للمستوطنين واقتحاماتهم في القدس مساء اليوم

تجمع &#34;الكل الفلسطيني&#34; يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس

تجمع "الكل الفلسطيني" يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; تطالب بمعالجة مستحقات الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة بشكل عادل

"شبكة المنظمات الأهلية" تطالب بمعالجة مستحقات الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة بشكل عادل

الشرطة بغزة تُفرج عن 100 موقوفٍ غارم على ذمم مالية

الشرطة بغزة تُفرج عن 100 موقوفٍ غارم على ذمم مالية

الخارجية: سلسة لقاءات لبحث مسألة الانتخابات

الخارجية: سلسة لقاءات لبحث مسألة الانتخابات

مدير صحة بيت لحم: المدينة اكتسبت مناعة بنسبة 25%

مدير صحة بيت لحم: المدينة اكتسبت مناعة بنسبة 25%

منوعات

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف &#34;عايزة تلفت النظر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف "عايزة تلفت النظر".. ما القصة ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة &#34;طيور الجنة&#34; ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" ؟

عربي

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

تونس: يجب تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

تونس: يجب تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

العاهل الأردني يصدر قرارًا جديدًا بشأن المرتبطين بقضية الأمير حمزة

العاهل الأردني يصدر قرارًا جديدًا بشأن المرتبطين بقضية الأمير حمزة

سوريا تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح (كوفيد-19) عبر منصة كوفاكس

سوريا تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح (كوفيد-19) عبر منصة كوفاكس