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الصحة الأردنية: تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة، إضافة إلى تسجيل 2097 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة: "إن ذلك يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8474) حالة، وإجمالي الإصابات إلى (697,487) إصابة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت قرابة (11.5%)، مقارنة مع (13.03%) يوم أمس.

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