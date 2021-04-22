سوريا تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح (كوفيد-19) عبر منصة كوفاكس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد-19) المقدمة من المنصة العالمية للقاح (كورونا) (كوفاكس) وتتكون من 203 آلاف جرعة.



وقال وزير الصحة، د. حسن الغباش خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة: في إطار ما سيتم توريده لسورية عن طريق منصة كوفاكس التي تهدف لتأمين اللقاح في 92 من الدول "منخفضة الدخل" ضمن الآلية متعددة الأطراف لضمان وصول اللقاحات بشكل عادل والتوزيع العالمي لهذه اللقاحات وفي الوقت المناسب نتسلم اليوم أول دفعة من لقاح (كوفيد-19) والتي تبلغ 203 آلاف جرعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وشدد وزير الصحة على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال توريد اللقاح إلى سورية في الوقت المناسب لضمان فعالية تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء (كوفيد-19) والتي تستهدف بالدرجة الأولى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمسنين وذوي الأمراض المزمنة.