دولي

نتنياهو يترأس جلسة مشاورات لبلورة الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني

نتنياهو يترأس جلسة مشاورات لبلورة الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عصر اليوم الخمسس، جلسة مشاورات وصفتها هيئة البث (مكان)، بـ "مهمة".

وتأتي الجلسة لبلورة الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني.

ويشارك في الجلسة، وزراء الخارجية والجيش والاستخبارات، بيني غانتس، وغابي اشكنازي، وايلي كوهين، وكذلك مئير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي وغيرهم.

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