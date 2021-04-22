دولي

(كورونا) بالعالم: 881 ألف و124 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: 881 ألف و124 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى منتصف اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 73 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 144 مليونا، وما يقارب من 482 ألف إصابة، تعافى منهم 122 مليوناً، وأكثر من 961 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، 881 ألف و124 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,122 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,157 وفاة)، والهند (2،102 وفاة)، واميركا (876 وفاة)، وبولندا (740 وفاة)، والمكسيك (582 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت رقما مرتفعا جدآ بلغ (315,802 إصابة)، والبرازيل (71,910 إصابات)، وأميركا (65,057 إصابة)، وتركيا (61,967 إصابة)، وفرنسا (34,968 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (583,330 وفاة)، والبرازيل (381,687 وفاة)، والمكسيك (213,597 وفاة)، والهند (184,672 وفاة)، وبريطانيا (127,327 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,602,051 إصابة)، والهند ((15,930,965 إصابة، والبرازيل (14,122,795 إصابة)، وفرنسا (5,374,288 إصابة)، وروسيا (4,727,125 إصابة).

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