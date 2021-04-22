روسيا تعلن عن إبرامها عقدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أنه أبرم عقدا مع شركة "Minapharm" المصرية يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا) في هذا البلد سنويا.



وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الخميس، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.



وأشار البيان إلى أن الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع Minapharm بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأوضح الصندوق الروسي أن شركة ProBioGen التابعة لـMinapharm تملك قدرات اختبارية في مجال تكنولوجيات النواقل الفيروسية وتطوير اللقاحات والعلاج الجيني، وستشارك في تحسين العمليات بغية تعديل حجم إنتاج "سبوتنيك V" بموجب العقد في المستقبل.