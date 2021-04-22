تعليق حقوق سوريا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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رام الله - دنيا الوطن

صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مساء الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها بالمنظمة.



يأتي ذلك بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.



وجاء التصويت بغالبية الثلثين المطلوبة، لصالح مقترح مجموعة من 46 دولة غربية منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت. ورأت تلك الدول أن سوريا انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.



وأعلن خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.



يشار إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد، متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار/مارس 2017.