باكستان: مقتل أربعة أشخاص على الأقل بانفجار قنبلة بفندق يستضيف السفير الصيني

جانب من الانفجار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، بانفجار قنبلة في فندق يستضيف السفير الصيني في جنوب غرب باكستان.



ووقع الانفجار في موقف سيارات تابع لفندق "سيرينا" الفاخر في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث يواجه الجيش الباكستاني تمردا منذ نحو عقد.



وصرح وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون"، واصفا التفجير بأنه "عمل إرهابي"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأضاف الوزير أن "وفدا صينيا من أربعة أشخاص على رأسهم السفير كان ينزل في الفندق"، مشيرا إلى أن "السفير كان في اجتماع خارج الفندق عند وقوع الانفجار".



وأكد أزهر إكرام المسؤول الرفيع في شرطة المدينة حصيلة القتلى، لافتا إلى أن السفير الصيني كان ينزل في الفندق لكنه لم يكن موجودا فيه لحظة الانفجار. وأضاف "التحقيق الأولي يشير إلى عبوة محلية الصنع موضوعة في إحدى السيارات".



ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء.