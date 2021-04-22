تبادل الاتهامات بين نتنياهو وبينت حول تشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل





ويواصل نتنياهو ممارسة الضغوط على أحزاب اليمين دعم فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء.





رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة، رئيس حزب (يامينا، نفتالي بينت.وقال في سياق مؤتمر صحفي عقده الليلة ردًا على تصريحات بينت مساء أمس، إنه يمارس سياسة الخداع إزاء الجمهور ويقوم بترويج أكاذيب، و"كأنه معني بإقامة حكومة يمينية في حال اتفق مع رئيس حزب (هناك مستقبل) على تأليف حكومة يسارية متطرفة".وأضاف نتنياهو، أن بينت يتخذ قراراته من منطلق مصالحه الشخصية وأن الامر الوحيد الذي يهمه هو تولي منصب رئيس الوزراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).كما دعا نتنياهو رئيس حزب (يامينا) إلى دعم إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، مؤكداً بأن هذا هو الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من المعضلة السياسة الحالية.وكان بينت أكد أن "دولة إسرائيل تحتاج إلى تشكيل حكومة ثابتة قادرة على أداء مهامها".وقال في تصريح ألقاه أمام وسائل الاعلام مساء أمس، إن تشكيل حكومة يمينية يقف في رأس سلم أفضلياته، وإنه سيسعى في حال فشل ذلك، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.ورفض بينت الاتهامات الموجهة اليه من قبل أوساط في حزب (ليكود) والتي حملته المسؤولية عن الوصول إلى طريق مسدود لتشكيل ائتلاف حكومي، قائلاً: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبذل كل جهده للتوجه إلى انتخابات خامسة بخلاف إرادة الشعب.وبدوره أكد مساء أمس رئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد أهمية تشكيل حكومة وحدة، مضيفا أن "فقط مثل هذه الحكومة تكون قادرة على حماية مصالح مواطني الدولة وليس رئيس حكومة سبق وان أتهم بفساد ويكون منشغل على مدار الساعة في مصالحه الشخصية".وأفيد في وقت سابق من أمس الأربعاء، بأن حزب (الصهيونية المتدينة) برئاسة بصلئيل سموتريتش، يمارس ضغوطًا على النائبين نفتالي بينت وغدعون ساعر، كي لا يقيما حكومة بديلة تعتمد على النائب منصور عباس.