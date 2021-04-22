الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الهند اليوم الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في العالم



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص بالأوكسجين.



وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل 314835 إصابة جديدة وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسمياً في الهند ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء إلى 15.9 مليوناً.