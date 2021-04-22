دولي

الإعلام الإيراني: ما جرى قرب ديمونة رسالة لإسرائيل بأن مناطقها الحساسة ليست محصنة

الإعلام الإيراني: ما جرى قرب ديمونة رسالة لإسرائيل بأن مناطقها الحساسة ليست محصنة
صاروخ إيراني فاتح 110
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن ما جرى قرب مفاعل ديمونة رسالة لإسرائيل بأن "مناطقها الحساسة ليست محصنة".

وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "الرواية الإسرائيلية بشأن الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل ديمونة تحتوي ثغرات واضحة".

وتابعت: بأنه "كان بإمكان الصاروخ أن يتابع طريقه لمفاعل ديمونة الإسرائيلي لكن صناعة كارثة ليس مطلوباً".

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن المعلومات تفيد بأن الصاروخ من نوع "فاتح 110" قادر على حمل رؤوس متفجرة، مشيرة إلى أن المعلومات أيضاً تفيد بأن "الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل ديمونة هو صاروخ أرض-أرض وليس جو".

وكان لمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد أن صاروخاً مضاداً للطائرات، أطلق من الأراضي السورية، وسقط في منطقة النقب، مما أسفر عن ذلك اطلاق صفارات الإنذار في المكان.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه ردا على ذلك، هاجم طائرات الاحتلال، البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ (أرض جو) أخرى في الأراضي السورية.

من جانبه، افاد موقع (0404) الإسرائيلي، بأن صاروخاً من نوع (أرض جو) أطلق، الليلة، من سوريا تجاه طائرة طائرة، وسقط في النقب، حيث فشلت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي له، مما أسفر عن ذلك اطلاق صفارات الإنذار بالقرب من مفاعل ديمونا جنوبي النقب.

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