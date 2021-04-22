للمرة الأولى منذ أكثر من عام.. إعادة فتح محطة القطارات في مطار بن غوريون

محطة قطارات في مطار بن غوريون

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رام الله - دنيا الوطن

أُعيد في إسرائيل صباح اليوم، فتح محطة القطارات في مطار بن غوريون، بعد أن كانت مغلقة لأكثر من عام، بسبب جائحة (كورونا).



ويأتي ذلك في أعقاب استمرار انحسار الجائحة، والارتفاع في عدد المسافرين في قطار إسرائيل، وتوسع النشاط في المطار .



وسيتم في منطقة المحطة التقيد بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بوضع الكمامة على الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال تقييد عدد الركاب.



ومن مؤشرات عودة الحياة في إسرائيل الى ما قبل (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، انخفضت نسبة العاطلين عن العمل والمستخدمين الذين اخرجوا الى اجازات غير مدفوعة الأجر الى أقل من 10%، لأول مرة منذ تفشي الجائحة.