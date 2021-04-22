شاهد: صفارات الإنذار تدوي بالقرب من مفاعل ديمونا جنوب النقب

رام الله - دنيا الوطنأفاد اعلام الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بأن صفارات الإنذار دوت بالقرب من مفاعل ديمونا جنوبي النقب.وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة جنوب النقب، لافتا إلى انه يجري فحص التفاصيل.من جانبه، قال ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية: "أحد سكان منطقة أبو قرينات قرب ديمونا التي دوت فيها صفارات الإنذار، قال إن دوي انفجار قوي جدا هز منازلهم بالتزامن مع الانذار".بدوره، أكد تال ليف رام، المراسل العسكري لموقع صحفية (معاريف) الإسرائيلية، أنه لا يوجد تقارير حتى اللحظة تشير إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة.