الصحة البريطانية ترصد 2396 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2396 لتصل إلى مستوى 4395703 حالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 نيسان/ أبريل 2206 حالات، وفي 18 أبريل 1882، وفي 19 أبريل 2963، وفي 20 أبريل 2524.



كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 22 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127327 شخصا.



وسبق أن وصل مؤشر الوفيات جراء الفيروس في المملكة المتحدة يوم 17 أبريل إلى 35 حالة، وفي 18 أبريل 10، وفي 19 أبريل 4، وفي 20 أبريل 33.



كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 33.14 مليون شخص، بينهم أكثر من 10.78 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.



وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، 2396 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الثلاثاء.