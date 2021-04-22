واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد ميانمار

وزارة الخزانة الأمريكية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة ضد ميانمار ضمن سلسلة تقييدات تمارسها واشنطن على هذا البلد منذ انقلاب عسكري جرى هناك في 1 شباط/ فبراير الماضي.



وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها أدرجت على قائمتها السوداء كيانين حكوميين ميانماريين، هما "مؤسسة ميانمار لتربية اللؤلؤ" و"مؤسسة ميانمار للأخشاب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).