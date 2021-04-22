عكرمة صبري: المقدسيون لن يستسلموا "لزعرنة" المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك بأن المقدسيين لديهم الجرأة والعزة والكرامة للدفاع عن أنفسهم وعدم الخنوع والاستسلام لاعتداءات سلطات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة.



وقال صبري:" لا يمكن للمقدسي أن يستسلم لمثل هذه الأعمال الوحشية وهذه الزعرنة التي يقوم بها المستوطنون بحماية أجهزة أمنية الاحتلال".



وأضاف:" حينما يحصل الانفجار وردة الفعل لا يستشير الشعب أحد، والناس حينما تثور فهو نتيجة شعور لا إرادي بسبب ممارسات الاحتلال الاستفزازية.



وحيا صبري الشباب الناهض الثائر المقدسي الثابت المؤكد على حبه للأقصى أمام اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية من جنود الاحتلال.



وأكد صبري ما يحصل من توتر في منطقة باب العامود وفي محيط المسجد الأقصى إنما هي استفزازات من قبل الاحتلال بدأت بشكل واضح من أول يوم في رمضان يراد منها تنفير الناس من الوصول للأقصى.



وتابع:" الاحتلال لا يروق له الحشود الكبيرة من المصلين في رحاب المسجد الأقصى المبارك وبالتالي بدأ بممارسة المضايقات وهذا أدى إلى إجبار المقدسيين للدفاع عن أنفسهم".



وكانت مجموعات استيطانية أطلقت دعوات للمشاركة في ما أسمته مسيرات الانتقام من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.



وأنشأ المستوطنون مجموعة على تطبيق "واتساب" حملت اسم "العرب سيحترقون" لمناقشة كيفية مهاجمة الفلسطينيين.



وفي ذات السياق نقلت قناة كان العبرية على لسان زعيم منظمة “لهافا” بنتسي غوبشطاين قائلا :" سنصل غداً بمظاهرة إلى باب العمود في القدس حاملين الأعلام "الإسرائيلية" وذلك "للدفاع عن الشرف اليهودي" ولنؤكد بأن هذه الأرض لنا، أريد أن أقول للشرطة بأنه يجب تطبيق القانون في يافا وفي قلب القدس، ويجب ألا يخاف اليهود".



وشهد اليومين الماضيين مهاجمة المستوطنين للفلسطينيين من عدة مناطق من الجزء الغربي في القدس والاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل بحماية من جنود الاحتلال.