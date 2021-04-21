دولي

تركيا: العلاقات مع إسرائيل مرتبطة بسياسات الحكومة الجديدة فيها

تركيا: العلاقات مع إسرائيل مرتبطة بسياسات الحكومة الجديدة فيها
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت تركيا، اليوم الأربعاء 21 أبريل/نيسان عن شرط تغيير سياساتها مع إسرائيل.

وقال مولود جاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول) التركية: "العلاقات التركية مع إسرائيل، مرتبطة بشكل كبير بسياسات الحكومة الجديدة فيها".

وتابع الوزير التركي بقوله "إذا طرأ تغيير على سياسة الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، سنعمل على تقييمه".

وعلى مدار سبعة عقود من العلاقات المتوترة، استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت السفير الإسرائيلي عدة مرات، كان آخرها في 2018 بعد أن اعترفت الولايات المتحدة في القدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تطرقت إلى أن السبب الحقيقي وراء توتر العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، هو تواجد بعض قادة حركة حماس على الأراضي التركية، حيث تطالب إسرائيل بـ"خروجهم" من تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي بارز أن بلاده أعلنت استعدادها لتعيين سفير جديد لها في إسرائيل، ضمن الرؤية التركية الجديدة لتغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.

أخبار ذات صلة

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين في انفجار بفندق جنوب غربي باكستان

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين في انفجار بفندق جنوب غربي باكستان

الصحة التركية تسجل قفزة قياسية جديدة للوفيات بفيروس (كورونا)

الصحة التركية تسجل قفزة قياسية جديدة للوفيات بفيروس (كورونا)

روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية مغادرة أراضيها حتى 21 مايو

روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية مغادرة أراضيها حتى 21 مايو

الجيش السوداني: نواصل نشر قواتنا لاسترداد كل أراضينا من إثيوبيا

الجيش السوداني: نواصل نشر قواتنا لاسترداد كل أراضينا من إثيوبيا

القارة الأمريكية تسجل 1.5 مليون إصابة و40 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال أسبوع

القارة الأمريكية تسجل 1.5 مليون إصابة و40 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال أسبوع

البيت الأبيض: محادثات رفيعة المستوى مستمرة بشأن عقد قمة بين بايدن وبوتين

البيت الأبيض: محادثات رفيعة المستوى مستمرة بشأن عقد قمة بين بايدن وبوتين

(هآرتس): انفجار قوي يهز مصنع دفاع حساس في الرملة

(هآرتس): انفجار قوي يهز مصنع دفاع حساس في الرملة

وكالة الأدوية الأوروبية تسمح مجدداً باستخدام لقاح &#34;جونسون آند جونسون&#34;

وكالة الأدوية الأوروبية تسمح مجدداً باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العبادلة: إصابات (كورونا) تشهد تصاعدًا متزايدًا وسجلنا بالأمس أعلى رقم داخل مراكز العناية المركزة

العبادلة: إصابات (كورونا) تشهد تصاعدًا متزايدًا وسجلنا بالأمس أعلى رقم داخل مراكز العناية المركزة

&#34;وزارة الاقتصاد&#34; تخطر 21 تاجرًا وتًحيل مخالفًا للنيابة العامة لتجاوز السقف السعري

"وزارة الاقتصاد" تخطر 21 تاجرًا وتًحيل مخالفًا للنيابة العامة لتجاوز السقف السعري

قوة خاصة تعتقل شابًا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

قوة خاصة تعتقل شابًا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

غنام: تم تأمين عشرات السماعات الطبية لذوي الاعاقة السمعية

غنام: تم تأمين عشرات السماعات الطبية لذوي الاعاقة السمعية

إقليم فتح في القدس يطلق حملة &#34;صامدون متجذرون في القدس&#34;

إقليم فتح في القدس يطلق حملة "صامدون متجذرون في القدس"

أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأردني

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأردني

تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

منوعات

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته &#34;بحبك ومش عايزك تعنسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته "بحبك ومش عايزك تعنسي".. ما القصة ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

عربي

العراق يكسر حاجز المليون إصابة بـ(كورونا)

العراق يكسر حاجز المليون إصابة بـ(كورونا)

السلطات الأردنية توقف 18 متهماً بقضية زعزعة استقرار المملكة

السلطات الأردنية توقف 18 متهماً بقضية زعزعة استقرار المملكة

الحكومة السورية تعلن عن شرط لمشاركة الناخبين بالخارج بالتصويت ضمن انتخابات الرئاسة

الحكومة السورية تعلن عن شرط لمشاركة الناخبين بالخارج بالتصويت ضمن انتخابات الرئاسة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة