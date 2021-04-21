تركيا: العلاقات مع إسرائيل مرتبطة بسياسات الحكومة الجديدة فيها

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت تركيا، اليوم الأربعاء 21 أبريل/نيسان عن شرط تغيير سياساتها مع إسرائيل.



وقال مولود جاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول) التركية: "العلاقات التركية مع إسرائيل، مرتبطة بشكل كبير بسياسات الحكومة الجديدة فيها".



وتابع الوزير التركي بقوله "إذا طرأ تغيير على سياسة الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، سنعمل على تقييمه".



وعلى مدار سبعة عقود من العلاقات المتوترة، استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت السفير الإسرائيلي عدة مرات، كان آخرها في 2018 بعد أن اعترفت الولايات المتحدة في القدس عاصمة لإسرائيل.



وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تطرقت إلى أن السبب الحقيقي وراء توتر العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، هو تواجد بعض قادة حركة حماس على الأراضي التركية، حيث تطالب إسرائيل بـ"خروجهم" من تركيا.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي بارز أن بلاده أعلنت استعدادها لتعيين سفير جديد لها في إسرائيل، ضمن الرؤية التركية الجديدة لتغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.