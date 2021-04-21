العراق يكسر حاجز المليون إصابة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الأربعاء 21 نيسان/ أبريل، وصول عدد الإصابات بوباء "كوفيد-19" إلى مليون إصابة مشخصة في البلاد منذ ظهور الجائحة.



وقال البدر، في تصريح للوكالة العراقية الرسمية (واع): "اليوم وصل عدد الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليون إصابة مشخصة "، لافتا إلى أن النظام الصحي في العراق قادر على استيعاب الزيادة الحالية.



وأضاف: "الزيادة الحالية متوقعة وحذرنا منها سابقاً ونشدد على وجوب التزام إجراءات الوقاية"، مشيرا إلى أن "لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي أهم عوامل الوقاية من (كورونا)".



وتابع البدر أن "أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس (كورونا)".



وأكد المتحدث باسم الصحة العراقية "لم نسجل أي أعراض خطيرة أو متوسطة بعد تلقي اللقاح "، مشددا على أن "اللقاحات المتوافرة في منافذ التلقيح في العراق آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة".



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8696 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ما يرفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى مليون و1854 إصابة.



وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي لـ"كوفيد-19" في البلاد لليوم الأربعاء، إن "عدد الإصابات الجديدة بلغ 8696، عدد حالات الشفاء 6382، عدد الوفيات 38، وعدد الملقحين 16158".



وأضافت أن " عدد الإصابات الكلي بلغ 1001854، عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 877309، عدد الحالات التي تحت العلاج 109447، عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 517، ومجموع الملقحين التراكمي 274343"، لافتة إلى أن "عدد الوفيات الكلي بلغ 15098 ".