شؤون فلسطينية

البطنيجي: مقتل مواطن طعناً خلال شجار عائلي بحي الشعف شرق مدينة غزة

البطنيجي: مقتل مواطن طعناً خلال شجار عائلي بحي الشعف شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن، مصرعه، طعناً خلال شجار عائلي وقع، مساء اليوم الأربعاء في حي الشعف شرق مدينة غزة.

وأكد العقيد أيمن البطنيجي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن المواطن (س، ش)، (20 عاما)، طعنا خلال شجار عائلي مع إحدى العائلات، بحي الشعف شرقي مدينة غزة.

وقال البطنيجي: "المواطن لقي مصرعه، بعدما تلقى طعنة من الخلف من قبل اثنين من إحدى العائلات، مما ادى الى وفاته"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الشرطة توجهت إلى المكان وباشرت بإجراءات التحقيق.

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