نقابة الأطباء: محكمة النقض ترد دعوة الحكومة المقدمة ضد مجلس النقابة











رام الله - دنيا الوطنأفادت نقابة الأطباء الفلسطينيين، بأن محكمة النقض ردت الدعوة المقدمة من الحكومة، ضد مجلس نقابة الأطباء بمركز القدس.وقالت النقابة في تصريح لها نشر، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها الشخصية في موقع (فيسبوك): "محكمة النقض بصفتها الإدارية، ترد الدعوة المقدمة من الحكومة بواسطة النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء بمركز القدس".وأضافت: "على الحكومة الالتزام وتنفيذ الاتفاقية الموقعة دون مراوغة أو تأخير".