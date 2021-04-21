شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: محكمة النقض ترد دعوة الحكومة المقدمة ضد مجلس النقابة

نقابة الأطباء: محكمة النقض ترد دعوة الحكومة المقدمة ضد مجلس النقابة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت نقابة الأطباء الفلسطينيين، بأن محكمة النقض ردت الدعوة المقدمة من الحكومة، ضد مجلس نقابة الأطباء بمركز القدس.

وقالت النقابة في تصريح لها نشر، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها الشخصية في موقع (فيسبوك): "محكمة النقض بصفتها الإدارية، ترد الدعوة المقدمة من الحكومة بواسطة النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء بمركز القدس".

وأضافت: "على الحكومة الالتزام وتنفيذ الاتفاقية الموقعة دون مراوغة أو تأخير".



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