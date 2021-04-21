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مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة

مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، توقيع اتفاقية مع وزارة المواصلات الليبية، تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي.

وأكدت وزارة الطيران المصرية أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا وذلك في مجال الطيران المدني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف وزير الطيران المصري محمد منار خلال لقاء مع وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي أن "وزارة الطيران المدني المصرية وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران".

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