دولي

القارة الأمريكية تسجل 1.5 مليون إصابة و40 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال أسبوع

القارة الأمريكية تسجل 1.5 مليون إصابة و40 ألف وفاة بـ(كورونا) خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة لعموم الدول الأمريكية "باهو" بأن منطقة أمريكا سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا) في الأسبوع الماضي وما يقرب من 40.000 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأوضحت المنظمة في إفادة صحفية أن "جميع بلدان أمريكا الوسطى تقريبا تبلغ عن ارتفاع في حالات العدوى بالفيروس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفتت إلى أن استخدام "جوازات اللقاحات" سيؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص من بلدان القارة، بسبب ضعف عمليات التلقيح ضد (كورونا) في المنطقة.

وفي البرازيل حصد فيروس (كورونا) أرواح أكثر من 370 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف إصابة حتى الآن، تليها المكسيك التي تجاوز فيها عدد الوفيات 213 ألف حالة، وسجلت أكثر من مليونين و31 ألف إصابة.

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