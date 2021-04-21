عربي

السلطات الأردنية توقف 18 متهماً بقضية زعزعة استقرار المملكة

السلطات الأردنية توقف 18 متهماً بقضية زعزعة استقرار المملكة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، توقيف 18 متهما بـ"محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في إطار التحقيق في "قضية الفتنة".

ونقلت وكالة (بترا) عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة قوله إن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، بحسب .

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أعلن أمس الثلاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالقضية.

وأضاف أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة."

وفي وقت سابق، اعتقل في القضية المذكورة نحو 16 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار.

وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.

أخبار ذات صلة

مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة

مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة

الحكومة السورية تعلن عن شرط لمشاركة الناخبين بالخارج بالتصويت ضمن انتخابات الرئاسة

الحكومة السورية تعلن عن شرط لمشاركة الناخبين بالخارج بالتصويت ضمن انتخابات الرئاسة

الصحة الأردنية: تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;وزارة الاقتصاد&#34; تخطر 21 تاجرًا وتًحيل مخالفًا للنيابة العامة لتجاوز السقف السعري

"وزارة الاقتصاد" تخطر 21 تاجرًا وتًحيل مخالفًا للنيابة العامة لتجاوز السقف السعري

قوة خاصة تعتقل شابًا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

قوة خاصة تعتقل شابًا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

غنام: تم تأمين عشرات السماعات الطبية لذوي الاعاقة السمعية

غنام: تم تأمين عشرات السماعات الطبية لذوي الاعاقة السمعية

إقليم فتح في القدس يطلق حملة &#34;صامدون متجذرون في القدس&#34;

إقليم فتح في القدس يطلق حملة "صامدون متجذرون في القدس"

أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

منوعات

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته &#34;بحبك ومش عايزك تعنسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته "بحبك ومش عايزك تعنسي".. ما القصة ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

عربي

السلطات الأردنية توقف 18 متهماً بقضية زعزعة استقرار المملكة

السلطات الأردنية توقف 18 متهماً بقضية زعزعة استقرار المملكة

الحكومة السورية تعلن عن شرط لمشاركة الناخبين بالخارج بالتصويت ضمن انتخابات الرئاسة

الحكومة السورية تعلن عن شرط لمشاركة الناخبين بالخارج بالتصويت ضمن انتخابات الرئاسة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب