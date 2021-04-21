شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الداخلية بغزة: سنتخذ الإجراءات القانونية لمن يخالف قرار الإغلاق الليلي

وكيل وزارة الداخلية بغزة: سنتخذ الإجراءات القانونية لمن يخالف قرار الإغلاق الليلي
رام الله - دنيا الوطن
وجّه اللواء ناصر مصلح، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تعليماته بتشديد إجراءات متابعة وضبط الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، وأبرزها الإغلاق الليلي الشامل.

ويبدأ الإغلاق الليلي الشامل اعتباراً من مساء غد الخميس، من أذان المغرب حتى أذان الفجر، ولمدة أسبوع، ويشمل جميع القطاعات والمنشآت، ومنع الحركة للمركبات والمشاة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.

وشدّد اللواء مصلح على ضرورة رفع الأجهزة الشرطية والأمنية درجة الاستنفار، وتكثيف المتابعة للإجراءات المتخذة مؤخراً؛ من أجل الوصول إلى أعلى درجات الالتزام، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف قرار الإغلاق الليلي.

وأشار وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى خطورة المرحلة الحالية في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس (كورونا)؛ مما يحتم على جميع المواطنين التحلي بالمسؤولية والالتزام التام بتدابير الوقاية الشخصية والعامة.

ودعا اللواء مصلح أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الالتزام في هذه الفترة حرصاً على السلامة العامة؛ حتى يتم استقبال الأيام الأخيرة من رمضان ويكون الواقع الصحي أفضل، وكي يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم وممارسة شعائرهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عدداً من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً اعتباراً من غد الخميس، ولمدة أسبوع.

وأكدت الداخلية على استمرار جميع الإجراءات المتخذة سابقاً، ومنها استمرار الحظر الكامل لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق الصالات والأسواق الشعبية الأسبوعية.

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