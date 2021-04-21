بعد توجيهات الرئيس عباس.. هل انتهى اضراب موظفي تفريغات 2005؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، أن الاضراب الذي يخوضه موظفون تفريغات 2005، ما زال مستمرة حتى اللحظة.



وقال أبو كرش في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "الاضراب مازال مستمراً، لحين بدء العمل على تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أصدره لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بالعمل الفوري على إنهاء ملف تفريغات 2005، على أرض الواقع، وقتها سيتم انهاء الاضراب".



وكان أبو كرش، قد اكد في تصريح سابق نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الرئيس عباس أصدر قرارا لرئيس الوزراء، محمد اشتية، للبدء الفعلي بإجراءات إنهاء ملف تفريغات 2005.



بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.



وأكد ملحم في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.