كهرباء غزة: عطل أصاب محطة التحويل تسبب بتوقف تدفق التيار بالمغذيات الواصلة للمحافظات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن عطلاً مفاجئاً أصاب، مساء اليوم الأربعاء، محطة التحويل، وتسبب في توقف تدفق التيار في جميع المغذيات الواصلة للمحافظات.



وقالت الشركة في تصريح لها نشر على صفحتها في موقع (فيسبوك): "جاري التواصل مع الجهات المختصة؛ لضمان إعادة الربط الكهربائي بأسرع وقت ممكن"، مضيفة: "اقتضى التنويه؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص".