فلسطين تسلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسالة حول تأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، اليوم الأربعاء، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو ارياس، بصفتها المندوب الدائم لفلسطين لدى المنظمة، رسالة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بشأن المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس لتأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستتولى الإشراف على تطبيق جميع بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على أرض دولة فلسطين، إضافة الى كونها جهة التنسيق الرسمية بين دولة فلسطين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وأكدت سليمان التزام دولة فلسطين المبدئي بعمل المنظمة ومساعيها من أجل ضمان تطبيق نصوص اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق السلام في عالم خال من الأسلحة الكيميائية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.