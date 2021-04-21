شؤون فلسطينية

السيسي: يجب استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

السيسي: يجب استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "إن اللقاء تناول عملية السلام في الشرق الأوسط، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بقطاع غزة".

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