الصحة الأردنية: تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 8429 وفاة و695390 إصابة.





وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة وصل إلى 32468 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 220 حالة، فيما غادرت 253 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1937 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن