"وزارة الاقتصاد" تخطر 21 تاجرًا وتًحيل مخالفًا للنيابة العامة لتجاوز السقف السعري

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 21 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك و احالت مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد من قبل الوزارة.



وأشار التقرير الاسبوعي لوزارة الاقتصاد ضبطت الطواقم وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ما يزيد عن 11 أطنان من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية،



ووفق التقرير، سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق، حيث تمكنت خلال 154 جولة من زيارة 2227 محل تجاري، وجدت من بينها 68 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات

القانونية بحقها.



وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 17 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.