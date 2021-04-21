شؤون فلسطينية

قوة خاصة تعتقل شابًا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

قوة خاصة تعتقل شابًا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة مساء اليوم الأربعاء شاباً، بالقرب من حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة من المستعربين، أوقفت مركبة كان يستقلها أحد الشبان في محيط حاجز زعترة الاحتلالي قبل أن تقدم على اعتقاله واقتياده الى جهة غير معلومة.

وبالتوازي مع عملية الاعتقال شهد الحاجز إجراءات أمنية مشددة من قبل جنود الاحتلال الذين دققوا بهويات المسافرين عبر الحاجز.

  وتلجأ قوات الاحتلال الى القوات الخاصة (المستعربين) والتنكر بالزي المدني لتنفيذ عمليات الاعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية.

 ورصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا قيام قوات الاحتلال بـ 184 عملية اقتحام واعتقال، اعتقلت خلالها 158 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسجلت القدس المحتلة أعلى عدد من هذه العمليات معظمها شرقي القدس، خلال الأسبوعين الفائتين.

   ويشهد حاجزا حوارة وزعترة في أغلب الأيام أحداث مشابهة تتمثل باعتقال الشبان، واحتجاز آخرين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.


 ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.

  وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

  كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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