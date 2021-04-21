تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال سيجري مناورة حربية كبيرة وفريدة من نوعها، الشهر المقبل؛ لمحاكاة مواجهة خطيرة تشمل إطلاق صواريخ تزن أطنان من المتفجرات.



وبحسب صحيفة (يديعوت آحرنوت)، فإن المناوراة ستشمل مواجهة في عدة ساحات وميادين، مع التركيز على قطاع غزة ولبنان.



وستجري التدريبات في مواقع حية بمشاركة الجبهة الداخلية، وسيتم تدمير بعض الصواريخ ضمن المناورة لمحاكاة أضرار جسيمة قد تصيب مراكز المدن بهدف التدرب على عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحرائق وغيرها.



وتهدف هذه المناورة للتعامل مع تهديدات مهمة مثل وابل كثيف من الصواريخ لم تتعرض له إسرائيل من قبل من لبنان وغزة، وتعامل الجبهة الداخلية مع صواريخ ستضرب بشكل مباشر أحياء سكنية، إلى جانب طريق تحديد مواقع سقوط الصواريخ بدقة وسرعة، وانتشار فرق الإنقاذ في الميدان بالشكل المناسب، وتشكيل فريق لإخلاء السكان.