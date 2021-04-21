شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة "تكية أم علي" في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة مدير عام التكية سامر بلقر، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب.

وتأتي زيارة الوفد الى فلسطين لإيصال 36 طنا من لحوم الاضاحي، وتوزيعها على 6600 اسرة، من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجان الزكاة والتكايا وبعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى.

وشكر رئيس الوزراء القائمين على "تكية ام علي" على هذه المبادرة وما تقوم به على مدار السنوات الماضية لمساعدة الأسر المعوزة والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من ارتدادات اقتصادية واجتماعية ونفسية.

وقال اشتية: "إن التعاون والتآخي بين الأردن وفلسطين قائم على كل المستويات، والذي يبدأ من التشاور والتنسيق الدائم بين جلال الملك عبد الله والسيد الرئيس أبو مازن، ولا ينتهي بالتعاون الحكومي والمجتمعي".

وناقش اشتية مع فريق التكية ضرورة عمل مؤسسات المجتمع المدني العربية والإسلامية على تعزيز حضور القدس في الوجدان العربي الإسلامي في ظل محاولات طمس أهمية المدينة المقدسة وتحوير هويتها.

من جانبه، أكد بلقر على أن توزيع الأضاحي كهدايا بين الاشقاء هي رسالة تمثل التلاحم بين الشعبين والبلدين.

وتقوم "تكية أم علي" على هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للسنة الحادية عشرة على التوالي في مختلف محافظات الوطن بما فيها القدس.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأردني

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأردني

تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

قائمة &#34;نبض الشعب&#34;: تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير

قائمة "نبض الشعب": تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير

(أونروا): تم رفع المواد الأساسية على منصتنا الرقمية وباقي المواد سترفع لاحقًا

(أونروا): تم رفع المواد الأساسية على منصتنا الرقمية وباقي المواد سترفع لاحقًا

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

محكمة الاحتلال ترفض طلب تجميد بناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي

محكمة الاحتلال ترفض طلب تجميد بناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي

إطلاق مشروع إدماج تأثيرات جائحة (كورونا) والمنافع الصحية الإضافية بإجراءات التخفيف من الانبعاثات

إطلاق مشروع إدماج تأثيرات جائحة (كورونا) والمنافع الصحية الإضافية بإجراءات التخفيف من الانبعاثات

منوعات

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته &#34;بحبك ومش عايزك تعنسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته "بحبك ومش عايزك تعنسي".. ما القصة ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

عربي

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط