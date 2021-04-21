اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة "تكية أم علي" في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة مدير عام التكية سامر بلقر، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب.



وتأتي زيارة الوفد الى فلسطين لإيصال 36 طنا من لحوم الاضاحي، وتوزيعها على 6600 اسرة، من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجان الزكاة والتكايا وبعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى.



وشكر رئيس الوزراء القائمين على "تكية ام علي" على هذه المبادرة وما تقوم به على مدار السنوات الماضية لمساعدة الأسر المعوزة والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من ارتدادات اقتصادية واجتماعية ونفسية.



وقال اشتية: "إن التعاون والتآخي بين الأردن وفلسطين قائم على كل المستويات، والذي يبدأ من التشاور والتنسيق الدائم بين جلال الملك عبد الله والسيد الرئيس أبو مازن، ولا ينتهي بالتعاون الحكومي والمجتمعي".



وناقش اشتية مع فريق التكية ضرورة عمل مؤسسات المجتمع المدني العربية والإسلامية على تعزيز حضور القدس في الوجدان العربي الإسلامي في ظل محاولات طمس أهمية المدينة المقدسة وتحوير هويتها.



من جانبه، أكد بلقر على أن توزيع الأضاحي كهدايا بين الاشقاء هي رسالة تمثل التلاحم بين الشعبين والبلدين.



وتقوم "تكية أم علي" على هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للسنة الحادية عشرة على التوالي في مختلف محافظات الوطن بما فيها القدس.