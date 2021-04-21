شؤون فلسطينية

(أونروا): تم رفع المواد الأساسية على منصتنا الرقمية وباقي المواد سترفع لاحقًا

(أونروا): تم رفع المواد الأساسية على منصتنا الرقمية وباقي المواد سترفع لاحقًا
رام الله - دنيا الوطن
نفى المستشار الاعلامي لوكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة، صحة الانباء التي تحدثت عن ازالة مادتي الدين والدراسات الاجتماعية من منصة التعليم الرقمي التي اطلقتها الوكالة قبل ايام جراء ضغوط مارستها بعض الجهات على المنظمة الدولية.

وقال ابو حسنة: إنه قد تم رفع المواد الاساسية على المنصة وهي المواد المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية كمواد رئيسية ولانها جاهزة تقنيا للرفع على المنصة موضحا "ان المواد الاخرى سيتم رفعها قريبا عندما تنتهي التجهيزات الفنية والتقنية ". 

واضاف "تعد منصة التعليم الرقمي استجابة مبتكرة وعملية للوكالة للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على التعليم الوجاهي والمنصة اداة  فعالة لضمان استمرار الوصول إلى التعليم للموضوعات الأساسية في الوقت الحالي".

وختم أبو حسنة، حديثه، بالقول: "في حالات الطوارئ، ينصب التركيز دائما على الأساسيات إلى أن تتوفر القدرة على تغطية المزيد من الموضوعات ولهذا السبب ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، فإن مواد الدعم التي يتم تحميلها للمساعدة في توجيه الطلاب ستركز حصريا على الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم".

أخبار ذات صلة

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأردني

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأردني

تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

تحاكي حربًا في غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة حربية كبيرة

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

قائمة &#34;نبض الشعب&#34;: تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير

قائمة "نبض الشعب": تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

اشتية يستقبل وفدًا أردنيًا ويشكرهم على مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

وقفة برام الله تضامنًا مع الصحفي المعتقل علاء الريماوي

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

البدرساوي: لا يجب أن تكون معيقات الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

مركز حقوقي يطالب بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

محكمة الاحتلال ترفض طلب تجميد بناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي

محكمة الاحتلال ترفض طلب تجميد بناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي

إطلاق مشروع إدماج تأثيرات جائحة (كورونا) والمنافع الصحية الإضافية بإجراءات التخفيف من الانبعاثات

إطلاق مشروع إدماج تأثيرات جائحة (كورونا) والمنافع الصحية الإضافية بإجراءات التخفيف من الانبعاثات

منوعات

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته &#34;بحبك ومش عايزك تعنسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته "بحبك ومش عايزك تعنسي".. ما القصة ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

عربي

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط