حماس تدين حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال بحق المواطنين بمدن الضفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال بحق المواطنين في مدن الضفة، واعتقال قوات الاحتلال القيادي نضال القواسمة من مدينة الخليل، والصحفي علاء الريماوي من مدينة البيرة.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ملاحقة الاحتلال للعمل الصحفي، يؤكد مرة أخرى أن هذا الاحتلال تغيظه الحقيقة والرسالة التي تحملها الصحافة الحرة المنسجمة مع تطلعات شعبنا، وتنقل همومه ومعاناته تحت الاحتلال.



ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والصحفية كافة إلى الوقوف لجانب الإعلامي الريماوي، وفضح الاحتلال وممارساته أمام المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة، كما ندعو نقابة الصحفيين لأن يكون لها دور مميز في حماية الصحفيين وملاحقة الاحتلال عبر مؤسسات الصحافة العالمية.



وشددت على أن مواصلة الاحتلال لحملات الاعتقال في صفوف قيادات الحركة في مدن الضفة تهدف للتخويف من المشاركة في الانتخابات والعمل لها، وإن هذه المحاولة البائسة للاحتلال تعبر عن عقلية فاشية استبدادية ضد حقوق شعبنا، والتي أبسطها حق الانتخاب والحق في الكلمة الحرة.