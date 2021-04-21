قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس نضال عمران القواسمة (54 عاما)، عقب مداهمة منزله في منطقة النمرة وسط الخليل.



وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واستمرت لأكثر من ساعتين، دهمت خلالها عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها، واعتقلت ثلاثة شبان.



وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية مكونة من 7 آليات عسكرية اقتحمت بلدة الرام، واعتقلت الشبان شادي أبو غربية وأحمد أبو غربية وفادي أبو غربية.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، بينهم صحفي وقيادي في حماس.ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والأسير المحرر علاء الريماوي خلال اقتحام منزله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.وحسب ما أفادت به زوجة الريماوي فإن زوجها أبلغها بأنه دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، مطالبة الجهات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن زوجها.