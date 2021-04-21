إطلاق مشروع إدماج تأثيرات جائحة (كورونا) والمنافع الصحية الإضافية بإجراءات التخفيف من الانبعاثات





جاء ذلك من خلال ورشة عمل وطنية افتراضية بمشاركة 43 مشارك وخبير في الورشة وذلك من أعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ ومن الشركاء الدوليين والشركاء من البنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي وشراكة المساهمات المحددة وطنيا والخبراء من ريكاردو، والشركاء من التعاون البلجيكي.



وقال المطور: إن الورشة الوطنية تهدف لاطلاق المشروع للحفاظ على الزخم والجهد الوطني للتعامل مع تحديات التغير المناخي التي نشاهدها ونلمس آثارها في جميع مناحي الحياه.



وأشار بأن تأثيرات جائحة (كورونا) طالت جميع جوانب حياتنا اليومية في فلسطين وفي كل مكان على هذا الكوكب و بما يتجاوز قدرات الحكومات الوطنية على التعامل معها ولهذا فإنه من الأهمية بمكان الحرص على تضامن الجهود وتوحيدها وتناغمها

بهدف حشد كل الموارد الممكنه وحشد الدعم للاستجابة لتحديات تأثيرات الجائحة.



وأكد المطور بأن فلسطين ليست استثناءا بل أكثر حساسية وتأثرا وعلى الأخص بسبب إجراءات الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المجحفه بحق الانسان والبيئة الفلسطينية واعتداءاته التي لا تكاد تتوقف ، وبالتالي فقد كانت الآثار الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للجائحة ضخمة وأكبر من قدرة دولة فلسطين على التعامل معها بدون الحصول على الدعم والاسناد من الجهات الدولية ذات العلاقة.



وبين بأن الجائحة أثرت على قدرة المؤسسات الحكومية على احراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الوطنية حسب الخطط الموضوعه، وخاصة فيما يخص تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للفترة 2017-2022 ، ويشمل الجهود الموصوبة لتفيذ إستراتيجية البيئة عبر القطاعيه وخططنا الوطنية الخاصة بالاستجابة لتحديات تغير المناخ بما في ذلك تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً و ما يتعلق بتنفيذ خطط التكيف الوطنية.



وأعرب المطور عن سعادته العمل مع شركة ديلويت وفريق الخبراء عالي الكفاءة المشارك في تنفيذ المشروع من خبراء دوليين، فقد كانت مشاركتهم السابقة في إعداد خارطة الطريق لتكنولوجيا والمخرجات التي تم انتاجها خطوة مهمة في دعم

واسناد جهودنا الوطنية نحو تنفيذ خطط المناخ الوطنية.



ورحب بالشراكة طويلة الأمد مع أعضاء اللجنة الوطنية الذين شاركوا على مدى السنوات الماضية بكل نشاط وفعالية في جميع ما تم تحقيقه على المستوى الوطني ولولا ذلك الدعم الموصول لما تمكنا في سلطة جودة البيئة من انجاز ما تم انجازه.



وقال المطور بأن سلطة جودة البيئة عملت مع شركة ديلويت خلال العام الماضي على مقترح مشروع مقدم لصندوق المناخ الاخضر يهدف لمساعدة دولة فلسطين في الإستمرار في الجهود الحثيثة والجادة والدؤوبة لضمان إحراز تقدم ملموس في ظل جائحة (كورونا).



وأكد بأن سلطة جودة البيئة تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تعثر أو توقف الجهود الهادفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ، وأنه يمكننا إحراز تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات ذات العلاقة.



وأشار المطور بأن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وخلق البيئة الممكنه التي تحافظ على الزخم الذي تراكم لدينا على مدى الاعوام الماضية ، وبما يشمل إنشاء بوابة إلكترونية وطنية شاملة للمعلومات المناخية كمنصة معرفية عالية الجودة وموقع الكتروني متخصص وشامل لجميع المعلومات ذات الصلة بالمناخ.



وتخلل الورشة نقاش مستفيض حول أهداف المشروع والمخرجات المتوقعه والأدوار المطلوبة من أعضاء اللجنة الوطنية ومن الخبراء المشاركين في تنفيذ المشروع.



ويسعى المشروع للحفاظ على القدرة على الاستمرار في عملية الاتصال والتواصل في كل ما يتعلق بتغير المناخ على المستويين الوطني والدولي ويتناول المشروع الفوائد الصحية المشتركة للإجراءات المناخية بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية الراميه إلى إحراز تقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال تطوير مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة و إعداد مقترحات مشاريع ودراسات جدوى عالية الجودة.









رام الله - دنيا الوطنأطلق رئيس سلطة جودة البيئة الأستاذ جميل المطور مشروع "إدماج تأثيرات جائحة (كورونا) والفوائد الصحية الاضافية في إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ في دولة فلسطين وتعزيز الحصول على تمويل مشاريع تغير المناخ".