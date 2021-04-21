أبو ردينة: اجتماعات القيادة والفصائل ستبقى قائمة لحين إنجاز الانتخابات بالقدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

شدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على التزام القيادة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة.



وبشأن التحركات المقبلة للقيادة، أشار الناطق باسم الرئاسة إلى اجتماعي اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الأخيرة، مبينا أن مركزية فتح في حال انعقاد دائم، منوها إلى أنه في حال لزم الأمر فإن الأيام القادمة ستشهد اجتماعا للقيادة والفصائل بحيث تبقى هذه الاجتماعات قائمة لحين إنجاز الهدف الاستراتيجي بإجراء الانتخابات، بحسب ما جاء عبر وكالة (وفا).



وفيما يتعلق بالعلاقة مع الإدارة الامريكية الحالية، قال أبو ردينة إن إدارة بايدن لم تعط جوابا حتى الآن بخصوص الضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلتها إجراء الانتخابات، معتبرا أن هذه الإدارة أفضل من سابقتها كون الرئيس بايدن أعلن التزامه بحل الدولتين كما أعلنت إدارته عودة المساعدات لشعبنا.



واشار أبو ردينة إلى أن هذه الادارة تتحرك ببطء شديد وبدأت بداية جيدة حتى اللحظة لكنها غير كافية، مشددا على ان السلام والعلاقة مع أمريكا لن يكونا بأي ثمن سوى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس.



واضاف أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية لا زالت جيدة، معربا عن أمله بأن تتطور بالشكل الذي يؤدي لتحقيق مناخ يقود إلى سلام يعزز الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.