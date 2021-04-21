الفرا: الأوروبيون أكدوا مواصلتهم الضغط على حكومة الاحتلال لعدم وضع عراقيل امام إجراء الانتخابات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن المسؤولين الأوروبيين وخلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي معهم خلال اليوم الماضيين في بروكسل جددوا رفضهم القاطع للاجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال ووضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة.



واضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد انه سيتم الاتصال مجددا مع حكومة الاحتلال والطلب منها إزالة جميع المعوقات أمام إجراء الانتخابات فيما أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ أنه سيتم وضع مسألة عرقلة الانتخابات على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الخارجية الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاشر من ايار القدم .



إلى ذلك أعرب الفرا عن أمله أن يصدر في جلسة مجلس الامن غدا الخميس بيان مشترك من قبل الدول الأعضاء يحمل رسالة حقيقية وقوية وواضحة تدعو إسرائيل بعدم وضع أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.