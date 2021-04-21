الصالحي يحذر من المخاطر السياسية حال تجاوز مشاركة القدس في الانتخابات القادمة



وبخصوص عقد اجتماع قريب للأمناء العامين للفصائل، قال الأمين العام لحزب الشعب بسّام الصالحي إن الهدف من هذا الاجتماع هو الاتفاق على آليات موحدة لضمان اجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنحذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب الشعب، بسّام الصالحي من المخاطر السياسية في حال تجاوز مشاركة القدس في الانتخابات القادمة وتداعيات ذلك على مجمل العملية السياسية.وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، على أنه لا يمكن اجراء الانتخابات بسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون القدس.وأكدّ الصالحي على ضرورة ممارسة الضغط بكافة المستويات على حكومة الاحتلال لمنعها من سلخ القدس من الناحية الرسمية عن أية التزامات مطروحة سواء أمام المجتمع الدولي وشعبنا ومنظمة التحرير.وقال الصالحي: إن هذه معركة سياسية يجب أن تخاض على أساس موقف موحد مشيرا إلى أن هناك مطالبات من دول العالم ومن الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها باعتبار أن القدس جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير وإسرائيل.