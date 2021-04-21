كتائب المقاومة الوطنية تعلن استهداف قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم، أنها استهدفت قوات الاحتلال الصهيونية وآلياتها المتوغلة شرق حي النهضة شرقي رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "مقاتليها اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق المدينة"، موضحة أن مقاتليها انسحبوا من مكان الاشتباك إلى قواعدهم بسلام.



وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار تصديها لعدوان الاحتلال، والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة.



وختمت الكتائب مؤكدة أنها لن تسمح للاحتلال بالتمادي في عدوانه وخروقاته المتواصلة لاسيما توغلاته داخل حدود قطاع غزة، واستهداف المزارعين في حقولهم والصيادين في عرض البحر.