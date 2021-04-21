"الاقتصاد": فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية A1 &A2 لعام 2021.



ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مقر الوزارة لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.



ونوهت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 29/4/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.



لمعرفة تفاصيل الاصناف والاجراءات مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps